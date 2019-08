Ein herrenloser Rucksack hat am Montag in der Ulmer Innenstadt für Aufregung gesorgt - die Polizei sperrte das Areal um die Synagoge ab. Die Wahrheit war jedoch zum Glück recht harmlos.

Zeugen hatten laut Polizeimeldung Alarm geschlagen, weil sie gegen 16:30 Uhr am Montag beobachteten, wie ein vermummter Mann einen Rucksack am Weinhof in der Nähe der Synagoge abstellte. Die Polizei sperrte angesichts des herrenlosen Gegenstands das Areal und leiteten eine Fahndung nach dem Unbekannten ein.

Im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung erklärte Polizeisprecher Wolfgang Jürgens: „Wir sind in diesem Bereich sensibel“. Offenbar wollte die Polizei prüfen, ob sich in dem Rucksack Sprengstoff befand.

Rucksack gehört bestohlenem Bauarbeiter

Doch schon bald darauf meldeten sich zwei Bauarbeiter bei der Polizei: Sie seien auf einer Baustelle in der Fischergasse bestohlen worden, zwei Rucksäcke mit Wertsachen darin fehlten. Die Arbeiter hatten die Rucksäcke in einem unverschlossenen Auto zurückgelassen, diese Gelegenheit nutzte der Dieb.

Die Polizei übergab den Bauarbeitern den abgestellten Rucksack, in dem sich auch der zweite gestohlene Rucksack befand. Jetzt fehlt noch ein Geldbeutel mit Ausweisen. Und der Dieb. Ihn sucht das Polizeirevier Ulm-Mitte und bittet um Hinweise (Tel. 0731/1880).

