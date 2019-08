Ein 32-Jähriger sitzt seit Sonntag wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft äußert sich nur vage zum Geschehen.

Laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm befand sich das 25-jährige Opfer am Sonntag mit einer Freundin in einem Lokal in der Hirschstraße. Kurz vor Verlassen des Lokals wollte die junge Frau noch schnell auf die Toilette gehen; als sie von dieser nach längerer Zeit nicht zurückkam, habe ihre Freundin nachgesehen. „Die Frau fand nur eine verschlossene Kabine vor und vermutete ihre Freundin wohl in einer hilflosen Lage“, erklärte Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger auf Nachfrage. Da sie die Tür allein nicht öffnen konnte, bat sie einen Mann zu Hilfe, der die Kabine gewaltsam öffnete.

Genauer Tathergang ist bisher unklar

Heraus sprang ein fremder Mann, der sofort die Flucht ergriff. Mehrere Zeugen verfolgten diesen und hielten ihn unweit der Gaststätte trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 32-jährige Iraker sitzt nun wegen Fluchtgefahr unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft.

Zum genauen Tathergang konnte Staatsanwalt Bischofberger noch keine Angaben machen: „Aufgrund der laufenden Ermittlungen können wir momentan keine Informationen zum genauen Geschehen machen.“ Auch eine eventuelle Aussage des Opfers könne er momentan nicht wiedergeben. Die Ermittlungen der Behörden dauern an. Die Polizei lobt außerdem das couragierte Einschreiten der Zeugen.

