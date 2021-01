Die Polizei Ulm fahndet nach einem Mann, der am Samstag, 26.12.2020, gegen 11.20 Uhr die Esso Tankstelle in der Einsteinstraße ausgeraubt haben soll. Wie Beamten mitteilen, zog er an diesem Abend ein Messer und begab sich hinter den Kassentresen. Dort stand ein Angestellter, der Wechselgeld in die geöffnete Kasse sortierte. Er bemerkte den Unbekannten erst, als dieser direkt neben ihm stand.

Der Täter nutzte den Überraschungsmoment und bedrohte den Angestellten mit dem Messer. Gleichzeitig forderte er die Herausgabe von Bargeld mit den Worten: „Geld her, Geld her“. Mit Fußtritten setzte sich der Angestellte zur Wehr und versuchte den Unbekannten auf Abstand zu halten.

Täter versucht an das Bargeld in der Kasse zu kommen

Der Täter wiederum versuchte mit dem Messer den Angestellten zurück zu drängen. In dem folgenden Gerangel gelang es dem Unbekannten in die geöffnete Kasse zu greifen. Aufgrund der massiven Gegenwehr des Angestellten, gelang es dem Täter nicht, an Bargeld zu kommen.

Letztendlich brach der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete aus der Tankstelle. Er rannte in Richtung Bleicher-Walk-Straße weg. Der Angestellte blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Die gesamte Tat dauerte keine 30 Sekunden.

Fahndung: So sah der unbekannte Täter aus

Die Kriminalpolizei fahndet nun mit Fotos und einerm Personenbeschreibung nach dem unbekannten Täter. Sie beschreibt ihn folgendermaßen:

20 bis 30 Jahre alt

185 bis 195cm groß

normale eher schlanke Figur

helle, vermutlich etwas lockige Haare, vorne etwas länger

schwarze Bomberjacke mit Kapuze der Marke „amstaff“ mit weißem American Staffordshire Aufdruck auf dem Rücken

helles Stofftuch (mit schwarzen Motiven) als Maskierung

dunkelroter Kapuzenpulli

schwarze Jogginghose mit großer weißer Aufschrift auf der Vorderseite des linken Hosenbeins

dunkle Turnschuhe mit heller Sohle

akzentfreies Deutsch ohne Dialekt

Diesen unbekannten Mann sucht die Polizei Ulm.

© Foto: Polizei Ulm

Zeugen, die den Mann kennen, sollen sich bei der Polizei Ulm melden.

© Foto: Polizei Ulm

Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat geben können und fragen auch, wer die Kleidung des Unbekannten kennt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen.