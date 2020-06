Maschinen und Werkzeug haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag von einer Baustelle in der Wilhelm-Maybach-Straße in Laichingen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Diebe drei Container auf. Daraus entwendeten sie das Werkzeug und verschiedene Handwerksmaschinen. Weiteres Werkzeug fanden die Unbekannten in einem benachbarten Rohbau. Auch hier mussten sie zunächst eine Tür aufbrechen. Möglicherweise haben die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Laichinger Polizei ermittelt. (Hinweis-Telefon: 07333/950960).