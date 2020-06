Unbekannte haben in Beimerstetten Geld und Zigaretten aus einem Tresor gestohlen. Laut Polizeiangaben schlugen die Täter an einem Gebäude in der Einsteinstraße ein Fenster ein. Durch das stiegen sie ins Innere und flexten anschließend den Tresor auf. Wie viel Geld und Zigaretten sie stahlen, ist nicht bekannt. Jetzt ermittelt die Polizei. Wer in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Nummer 0731/1880 melden.