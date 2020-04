Bald ist es wieder soweit, die Mainacht steht vor der Tür. Kinder und Jugendliche freuen sich darauf, um die Häuser zu ziehen und andere Streiche auszuhecken. Auch in diesem Jahr sei gegen „wohl überlegte und originelle Maischerze“ nichts einzuwenden, teilt das Polizeipräsidium Ulm mit. Angesichts der Corona-Krise gelten aber verschärfte Regeln. Die Polizei mahnt: Die Nacht zum 1. Mai ist kein Ausnahmetag. Die Beamten sind verstärkt unterwegs, führen Jugendschutz- sowie Verkehrskontrollen durch und legen ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Corona-Regeln.

Corona-Regeln: Jugendliche dürfen nur in Zweiergruppen los

Konkret heißt das: Eine Gruppe von Kindern, die nicht in einem Haushalt leben, darf auch in der Mainacht nicht um die Häuser ziehen. „Abgesehen davon, dass laut der geltenden Corona-Verordnung auch immer nur zwei Personen (außer Familien) im öffentlichen Raum unterwegs sein dürfen, kann in solchen Gruppen der vorgeschriebene Abstand kaum eingehalten werden“, erklärt die Polizei.

Vor diesem Hintergrund nimmt die Polizei die Eltern in die Pflicht: „Besprechen sie mit ihren Kindern, was erlaubt ist und was nicht. Zeigen Sie die Folgen falschen Verhaltens auf und sensibilisieren sie vor allem im Hinblick auf die Beschränkungen und deren Sinn. Aber auch darauf, was gefährlich ist.“ So könne manche gefährliche Situation und mancher Schaden verhindert werden.

Mainacht 2019 in Ulm und der Region: Die Bilanz der Polizei

Die Polizei hofft, dass in der kommenden Mainacht Vernunft herrscht und keine Schäden zu beklagen sind. Im vergangenen Jahr kam es in Ulm und der Region zu einigen Vorfällen:

In Erbach spannten Jugendliche ein Gewebeband über die Straße. Ein Autofahrer fuhr dagegen, weil das Band im Dunkeln nicht zu erkennen war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

In Warthausen bei Biberach wurden Mülltonnen angezündet

In Kuchen bei Göppingen wurden Gullydeckel aus dem Boden gehoben und Verkehrszeichen abgebaut

In Gerstetten bei Heidenheim wurde der Verkehr behindert