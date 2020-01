Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Turmgasse in Ulm Zwischen einem 55-Jährigen und einem noch unbekannten Mann kam es zunächst in einem Bistro zu Streitigkeiten. Die Auseinandersetzung eskalierte zu einer Schlägerei, bei der der 55-Jährige schwer verletzt wurde.

Mit Werkzeug auf den Kopf geschlagen

Laut der Polizei schlug der mutmaßliche Täter mit einem Werkzeug mehrmals auf den Kontrahenten ein, auch auf den Kopf des Mannes. Um welche Art von Werkzeug es sich handelt, ist nicht klar. Der Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei sucht den Täter mit Beschreibung

Der unbekannte Täter flüchtete. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung auf. Die Ermittler suchen nach dem Angreifer mit folgender Personenbeschreibung:

Um die 40 Jahre alt

Südländisches Aussehen

Dunkle Haare

Normale Statur

Zwischen 1,75 bis 1,85 Meter groß.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731-188-3312 zu melden.