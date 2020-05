In den vergangenen Tagen haben Unbekannte einen Blitzer in Ulm mit Farbe besprüht. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Laut der Meldung bemerkten Beamte am Sonntagnachmittag den mit lila farbenem Spray besprühten Blitzer in der Karlstraße. Es sei derzeit noch unklar, wann die Tat geschah und wie hoch der Schaden ist.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0731/1880.