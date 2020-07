Am späten Samstagabend hat ein Zeuge ein Auto gemeldet, dass beim Rewe-Markt in Blaustein die Reifen durchdrehen lässt. Zudem würde der Fahrer nach Alkohol riechen. Die Polizei rückte aus und traf das Auto und dessen Fahrer dort an.

BMW-Fahrer bei Burnout in Blaustein betrunken und auf Drogen

Bei der Kontrolle konnten die Beamten bestätigen, dass der 23-Jährige stark nach Alkohol roch. Außerdem erschien der junge BMW-Fahrer zunehmend nervöser und in seiner Wahrnehmung eingeschränkt. Er war stark betrunken, wie ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte. Der freiwillig durchgeführte Urintest auf Drogen verlief ebenfalls positiv. Der junge Mann wurde mitgenommen um eine Blutentnahme durchzuführen.

Keinen Führerschein und falsches Kennzeichen an Auto

Wie sich weiter heraus stellte, besitzt der junge Mann gar keinen Führerschein. Zudem passten die Kennzeichen an seinem BMW nicht zum Auto. Das Nummernschild gehörte an einen VW Polo, welcher auf ihn zugelassen ist. Die Polizei ermittelt jetzt und der 23-Jährige sieht mehreren Strafanzeigen entgegen.