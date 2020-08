Ein 40-Jähriger hat am Samstagabend in Ulm mutmaßlich einen Bekannten an seiner Haustür mit einer Pistole bedroht und seinen Laptop gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, klingelte der Mann gegen 20.30 Uhr an der Wohnungstür eines Bekannten. Nachdem der Bewohner geöffnet hatte, drohte der 40-Jährige seinem Gegenüber mit einer Pistole und forderte Geld. Weil ihm der 32-Jährige die geforderte Beute nicht gab, stahl der Täter einen Laptop und flüchtete damit.

Mit Pistole gedroht - Anwohner ruft Ulmer Polizei

Unterdessen rief der Bewohner eine Frau zur Hilfe. Die stellte dann den mutmaßlichen Räuber auf der Straße. Weil beide lautstark stritten, informierten Anwohner die Polizei. Die Beamten kamen und nahmen die Ermittlungen auf. Die Pistole sowie den Laptop beschlagnahmte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelt. Die Kriminalisten der Ulmer Polizei ermitteln nun den genauen Hergang der Tat und die Hintergründe.