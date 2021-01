Ein betrunkener Mann musste die Samstagnacht im Polizeirevier Ulm verbringen, nachdem er in der Straßenbahn randaliert hatte.

Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten am Samstagnachmittag kurz nach 17 Uhr an die Haltestelle Kienlesbergstraße gerufen. Ein stark betrunkener Fahrgast in der Straßenbahn hatte begonnen, wild herum zu schreien. Als er die Straßenbahn nicht verlassen wollte, musste er durch die Polizei in Freie befördert werden. Er beleidigte und bedrohte die Beamten verbal. Die Polizei prüfte an seiner Wohnanschrift seine Personalien. Dort begann er allerdings auf seine Möbel einzuschlagen, woraufhin er aufs Polizeirevier mitgenommen wurde. Nach richterlicher Bestätigung musste er dort seinen Rausch bis zum nächsten Morgen ausschlafen.