Wie die Polizei mitteilt, demolierte der Mann gegen 22 Uhr zwei Stromkästen gegenüber des Eingangs zum Ulmer Hauptbahnhof. Da dort die Technik für die Ampelanlage der Friedrich-Ebert-Straße verbaut ist, fiel das gesamte Signal aus. Die Ampelanlage konnte vorläufig nicht mehr in Betrieb genommen werden.

Anschließend zog der Betrunkene weiter und pöbelte Passanten an. Die herbeigerufenen Polizisten konnten ihn schließlich in einem Parkhaus festnehmen. Beim Alkomattest stellten die Beamten bei ihm einen Wert von fast drei Promille fest. Die Nacht musste der Randalierer in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen.