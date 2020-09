Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat am Donnerstagabend auf der A8 bei Ulm Schaden an Leitplanken verursacht. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Zeugin gegen 20.45 Uhr, dass der Sattelzug Richtung Karlsruhe Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer schrammte mehrfach an den Leitplanken entlang.

Lkw verkeilt sich in Leitplanke - Fahrer muss Führerschein abgeben

Auf Höhe der Anschlussstelle Ulm-West verließ der 39-Jährige die Autobahn. Im Bereich der Anschlussstelle verkeilte sich der Laster in der Leitplanke. Bei der Aufnahme des Unfalles bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Test bestätigte das. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Abschlepper barg den Sattelzug. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro