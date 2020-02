Bis er seinen Führerschein hat, wollte ein 19-jähriger Fahrschüler anscheinend nicht warten - und muss jetzt noch länger darauf verzichten.

In der Samstagnacht hatte die Polizei den 19-Jährigen gegen 3 Uhr in Ulm-Wiblingen kontrolliert, nachdem er mit seinem VW Golf in einen Feldweg abgebogen war. Bei der Kontrolle räumte der junge Mann ein, gar keinen Führerschein zu besitzen, da er noch Fahrschüler sei. Beim Gespräch rochen die Beamten Alkohol und führten noch vor Ort einen Alkoholtest durch, der einen von mehr als 0,7 Promille ergab.

Die Polizei ermittelt gegen den 19-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Alkohol am Steuer. Auf seinen Führerschein muss er wohl noch eine Weile warten.