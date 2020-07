Die Trunkeinheitsfahrt eines BMW-Fahrers durch Ulm ist am Donnerstagabend mit einem Unfall geendet. Wie die Polizei mitteilt, war der 43-Jährige gegen 18.15 Uhr in der Heidenheimer Straße in Richtung Seligweiler unterwegs. Bei Böfingen überfuhr er eine Verkehrsinsel, prallte gegen ein Schild und danach gegen einen Lastwagen am Kreisverkehr. Sowohl der Betrunkene als auch der Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Unfall bei Böfingen: Polizei schätzt Schaden auf 12.000 Euro

Bei der Unfallaufnahme merkten die herbeigerufenen Polizeibeamten schnell, das der BMW-Lenker stark betrunken war. Ein Schnelltest lieferte Gewissheit. Daraufhin musste der Mann auch eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Den Sachschaden an beiden Unfallfahrzeugen sowie am Verkehrsschild schätzt die Polizei auf 12.000 Euro.