Am Samstagmorgen wollte eine 39-Jährige bei ihrem Automatik-Getriebe in den Rückwärtsgang schalten, erwischte dabei jedoch den Vorwärtsgang. Nach Angaben der Ulmer Polizei fuhr die Frau daraufhin durch ein Brennnesselfeld und einen zehn Meter langen Hang hinunter. Sie kam mit ihrem Auto erst in der Blau zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Die 39-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

