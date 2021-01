Ein vermeintlicher Tankstellenräuber befindet sich in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Ulm am Dienstag mit.

Seit dem 24. November 2020 wurden in Ulm insgesamt vier Tankstellen überfallen, die Täter waren zunächst unbekannt. Die zwei Überfälle, für die der 20-jährige Verdächtige verantwortlich sein soll, fanden am 24.11.2020 in der Karlstraße und am 22.12.2020 in Ulm-Wiblingen in der Hauptstraße statt.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter in allen Fällen gewartet, bis sich nur noch die Angestellten im Verkaufsraum befanden. Dann ging er zielgerichtet auf die Angestellten zu, bedrohte sie mit einem größeren Messer und verlangte Bargeld. Mit der Beute konnte er jedes Mal unerkannt flüchten.

Nach weiteren Täter wird gesucht

Bei Fahndungsmaßen kontrollierte die Polizei am 11.01.2021 den 20-Jährigen in Ulm. Zu ihm passte die im Rahmen der Ermittlungen erlangte Personenbeschreibung und bei einer Tat getragene Kleidung. Bei den weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann für die zwei Überfälle verantwortlich sein dürfte. Daraufhin wurde gegen ihn ein Haftbefehl erlassen.

Nach dem unbekannten Täter, der den Überfall auf die Tankstelle am 26.12.2020 in der Einsteinstraße und/oder den Überfall auf die Tankstelle am 04.01.2021 am Hindenburgring verübt hat, wird noch gesucht.