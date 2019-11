Ein mutmaßlicher Drogenhändler aus Ulm hat am Mittwoch Kokainplomben in seinem Körper transportiert. Das gab die Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Der Mann wurde von Beamten am Ulmer Hauptbahnhof kontrolliert, weil der Verdacht auf Drogenhandel bestand. Er wurde festgenommen und in eine Klinik zur Untersuchung gebracht, wo ein Arzt zwölf Plomben im Körper des mutmaßlichen Dealers fand.

„Plomben“ sind kleine Päckchen aus Gummi, gefüllt mit Kokain oder anderen Drogen, die der sogenannte Körperschmuggler schluckt. In diesen befanden sich beim 38-Jährigen aus Ulm rund 130 Gramm Kokain und in einer weiteren noch etwa sechs Gramm Haschisch.

Die Polizei konnte die Drogen beschlagnahmen. Das Amtsgericht Ulm hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Dealer erlassen. Er ist zurzeit in einer Justizvollzugsanstalt.