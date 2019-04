Raub nach Casino-Besuch in Ulm

Ein 39-Jähriger ist nach seinem Besuch in einem Casino in Ulm ausgeraubt worden. Jetzt suchen Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern der Täter nach Zeugen.

Was war geschehen?

Ein 39-Jähriger war am Freitag, den 2. Februar 2019, Gast in einem Casino in der Glöcklerstraße. Dort lernte er zwei Männer kennen. Gemeinsam verließen sie gegen 23.30 Uhr das Casino und liefen zum Hauptbahnhof. Von dort aus nahmen sie ein Taxi in die Ulmer Weststadt.

Ungefähr zwischen 0 und 1 Uhr stiegen die Männer in der Wagnerstraße, Höhe Blücherstraße, aus. Die beiden Unbekannten baten den 39-Jährigen noch um Geld. Dieser holte seinen Geldbeutel aus einer Hosentasche. Unvermittelt riss einer der Täter den Geldbeutel aus der Hand und die beiden Unbekannten flüchteten. Die Polizei fahndete nach den Männern und die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Täterbeschreibung: So sehen die Verdächtigen aus

Die beiden Unbekannten sollen zwischen 18 und 21 Jahre alt und etwa 172 bis 175cm groß gewesen sein. Beide hatten dunkle Haare. Einer der Männer trug einen dunklen Kapuzenpulli mit der Aufschrift „Compton“. Der zweite Mann trug ein weißes Nike Oberteil mit schwarzen Streifen. Beide Männer sprachen sehr gut deutsch und türkisch.

Im Rahmen der Ermittlungen hat die Kripo Bilder der Täter gesichert. Mit deren Veröffentlichung erhoffen sich die Beamten weitere Hinweise.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die Personen auf den Bildern?

Wer kennt die Personen, zu denen die Beschreibung passt?

Wem sind die Männer am Abend des 2. Februar 2019 in der Glöcklerstraße aufgefallen?

Wer hat die Personen am 3. Februar 2019 in der Wagnerstraße gesehen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ulm unter (0731) 18 80 entgegen.