Tödliches Drama in Stuttgart Vaihingen: Nach Angaben der Polizei haben am frühen Samstagmorgen gegen 0:40 Uhr in Stuttgart-Vaihingen zwei Polizeibeamte nach einer Unfallflucht ihre Schusswaffen eingesetzt. Dabei wurde ein Mann im Alter von 32 Jahren getötet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit seinem silbernen Auto der Marke Daewoo auf der Möhringer Landstraße unterwegs und fiel Passanten wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Dann fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr an der Kreuzung Am Wallgraben ein, streifte Verkehrzeichen und eine Hauswand und prallte schließlich auf Höhe der Wörthstraße frontal auf eine Litfaßsäule.

Mann greift Beamte in Vaihingen mit Schwert an

Die Zeugen hatten inzwischen die Polizei alarmiert. Als eine Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Stuttgart am Unfallort eintraf, flohen der 32-jährige Mann und seine mutmaßliche Begleiterin zu Fuß. Die Beamten sprachen den Mann an. Laut Polizeibericht griff er plötzlich den Polizisten und seine Kollegin mit einem schwertähnlichen Gegenstand mit einer etwa 70 Zentimeter langen Klinge an. Ob es sich wirklich um eine Stichwaffe oder ein Schwert handelte, ist unklar.

Polizisten erschießen 32-jährigen Angreifer

Video Polizei erschießt Autofahrer nach Unfall in Stuttgart Mehr zum Video

Die Polizeibeamten wehrten sich zunächst mit Pfefferspray, das jedoch keine Wirkung zeigte. Daraufhin schossen die Beamten auf den Angreifer mit dem Schwert, um ihn zu stoppen. Der 32-Jährige wurde durch die Schüsse so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb, wie Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Wieviele Schüsse der Polizist und die Polizistin auf den Mann mit dem Schwert abgefeuert haben, war zunächst unklar.

Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Tatort waren Beamte der Spurensicherung in weißen Anzügen im Einsatz.

Statistik: Tödliche Schüsse durch die Polizei in Deutschland

Das sagt die Statistik zu tödlichen Schüssen in Deutschland:

Im Jahr 2018 wurden in Deutschland von Polizeibeamten elf Menschen erschossen und 34 durch Schüsse verletzt.

Im Jahr 2017 hatte die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster 14 Fälle von tödlichem „Schusswaffengebrauch gegen Personen“ gezählt. 39 Menschen wurden verletzt.

Im Jahr 2018 schossen Polizisten insgesamt seltener auf Menschen als im Jahr davor - nämlich 56 Mal und somit rechnerisch alle sechseinhalb Tage. Für das Jahr 2017 hatte die Hochschule noch 75 Fälle von „Schusswaffengebrauch gegen Personen“ gezählt.

Schüsse durch die Polizei in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg haben Polizisten im Jahr 2018 in 1154 Fällen Schusswaffen eingesetzt, 2017 waren es 1258 Fälle. Die Beamten nutzten nach Angaben des Innenministeriums ihre Pistole im Jahr 2018 14 Mal (2017: 23 Mal) gegen Menschen, darunter waren vier Warnschüsse (10) und ebenso viele Schüsse aus Notwehr (9).

In sechs Fällen (4) versuchten Beamte, die Flucht von Straftätern zu verhindern. Dabei wurde niemand getötet; zwei Menschen wurden verletzt.

Anders 2017: Damals erschossen Polizisten zwei Menschen und verletzten fünf. In 1139 (2017: 1233) Fällen setzten Beamte 2018 die Schusswaffe zum Töten von Tieren ein, darunter entlaufene, gefährliche, kranke oder verletzte Tiere.

Polizei greift nicht häufiger zur Waffe

Die Polizeigewerkschaft GdP und auch die Polizeigewerkschaft DPolG wiesen bei der Vorstellung der Statistik im Juli 2019 darauf hin, dass trotz zunehmender Gewalt gegen Polizisten diese nicht häufiger zur Dienstwaffe gegriffen hätten. Die Gewalt gegen Beamte im Südwesten stieg 2018 um mehr als 20 Prozent auf 2390 Fälle; dabei wurden in 2356 Fällen Beamte leicht und in 34 Fällen schwer verletzt.