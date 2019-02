Polizei stoppt Raser Illertissen: 20-Jähriger flüchtet mit Tempo 180 durch die Innenstadt

Illertissen / swp

In Illertissen hat sich ein 20-Jähriger eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert. Erst ein Polizeihubschrauber konnte den Mann stoppen.

Es waren Szenen, die an einen Action-Film erinnerten. Bei einer Geschwindigkeit von knapp 180 km/h hat sich am Sonntagabend ein 20-Jähriger im Großraum Biberach eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei überfuhr er in der bayrischen Stadt Illertissen gleich drei rote Ampeln.

Der Mann fuhr so schnell, dass die Polizei die Verfolgung mit dem Auto aufgab und einen Hubschrauber einsetzte. Damit gelang es den Beamten wenig später, den Mann in Biberach ausfindig zu machen und ihn schließlich anzuhalten.

Fahrer litt unter psychischem Stress

Der Grund für die Verfolgungsjagd: Die Polizisten wollten den VW in Altenstadt kontrollieren. Doch anstatt abzubremsen, drückte der 20-Jährige das Gaspedal durch.

Das hat nun ein Nachspiel: Der Führerschein des Mannes, der zum Tatzeitpunkt unter psychischem Stress stand, wurde bereits eingezogen. Zudem ermitteln die Beamten gegen den 20-Jährigen wegen „Gefährdung des Straßenverkehrs“. Dabei bitten sie die Bevölkerung um Mithilfe: Wer weitere Hinweise zu der Tat liefern kann, soll sich unter der Nummer melden.

