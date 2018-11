Ulm Polizei stoppt Alkoholfahrten

Ulm / SWP

Am Freitag stoppte die Polizei in Ulm und Umgebung Auto- und Mofafahrer, die zu viel getrunken hatten.

Gegen 22.15 Uhr stoppten Polizisten in Blaubeuren einen Mann, der zu tief ins Glas geschaut hatte. In Staig stoppten ihre Kollegen bei einer Kontrolle einen 76-jährigen Mofafahrer. Dieser roch stark nach Alkohol, ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Ihm wurde der Führerschein entzogen.

Wegen seiner Fahrweise hielten Polizisten in Ulm kurz vor Mitternacht einen 53-Jährigen an einer Tankstelle an. Auch er hatte zu viel getrunken. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige sowie ein Fahrverbot.

