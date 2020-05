Die Polizisten sahen den Vorfall nicht, sondern hörten dem Bericht zufolge nur noch ein Auto, welches nach dem Anschlag mit quietschenden Reifen davonfuhr. Die Beamten fahndeten umgehend mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg. Über das Motiv für den Akt von Vandalismus wurde nichts bekannt. Der Schaden an dem Polizeiwagen liegt bei etwa 3000 Euro.

Bereits am frühen Sonntagmorgen ist einder Polizei Riedlingen im nahen Langenenslingen beschädigt worden – in diesem Fall konnte die Polizei die Täter fassen: Die Beamten wurden gegenwegen Ruhestörung in diegerufen. Während sie sich um den Vorfall in dem Mehrparteienwohnhaus kümmerten, hörten sie draußen Geräusche durch