Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Ravensburg am Dienstag mitteilten, ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen den 14-Jährigen wegen des Verdachts auf Vergewaltigung. Der Junge soll am Samstagabend an der Uferpromenade in Friedrichshafen eine 18-Jährige gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die junge Frau hatte den Tatverdächtigen erst kurz zuvor kennengelernt.

Polizei fasst Verdächtigen in Ravensburg

Die Polizei spürte den 14-Jährigen im Rahmen einer Fahndung am Sonntagmorgen in Ravensburg auf und nahm ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Ravensburg gegen den Beschuldigten Haftbefehl erlassen und die Inhaftierung in einer Justizvollzugsanstalt angeordnet.