Bluttat in Kripo Friedrichshafen gegen einen 44-Jährigen wegen eines Tötungsdelikts. in Bavendorf , einem Wohnbezirk des Ravensburger Ortsteils Taldorf: Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft berichten, ermittelt dieFriedrichshafen gegen einen 44-Jährigen wegen eines

Toter in Taldorf-Bavendorf mit Stichverletzung in der Brus

Demnach steht der Beschuldigte im Verdacht, in den Tod seines 52-jährigen Mitbewohner verwickelt zu sein oder ihn gar getötet zu haben. Der Beschuldigte hatte den Angaben zufolge am Sonntagmorgen einen Notruf bei der Polizei abgesetzt. Die Beamten fanden den 52-Jährigen leblos in der Küche des Hauses. Die Leiche hatte eine Stichverletzung in der Brust.

Verdächtiger nach Tötungsdelikt in Bavendorf festgenommen

Der 44-Jährige wurde von den Ermittlern zunächst nur als Zeuge vernommen. Doch als er widersprüchliche Angaben über den Verlauf des Vorabends gemacht hatte, wurde er vorläufig festgenommen.

Obduktion der Leiche soll Klarheit bringen

Durch eine Obduktion und kriminaltechnische Untersuchungen erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse und Aufschluss darüber, ob sich der 52-Jährige die Verletzung möglicherweise auch selbst beigebracht haben kann oder ein dringender Tatverdacht für ein Tötungsdelikt anzunehmen ist.