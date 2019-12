Die brutale Messerattacke auf eine junge Frau in Berg im Kreis Ravensburg schockiert – und noch immer ist unklar, warum der mutmaßliche Täter am Mittwoch plötzlich auf die 21-Jährige an einer Bushaltestelle eingestochen haben soll.

Das sind die neuen Erkenntnisse nach der Messerattacke in Berg

Wie Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Ravensburg auf Anfrage berichtet, werden dem 32-Jährigen versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Haftrichter habe gegen ihn am Donnerstag – wie von der Staatsanwaltschaft beantragt – Haftbefehl erlassen.

Verdächtiger im Krankenhaus wegen Entzugserscheinungen

Der Mann wurde nach Anordnung der Untersuchungshaft aber nicht gleich in eine normale JVA gebracht, sondern er befindet sich derzeit im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg im Kreis Ludwigsburg. Der Grund: Der offenbar suchtkranke Mann war am Donnerstag Diehl zufolge „nicht haftfähig, da er unter starken Alkohol- und Drogenentzugserscheinungen“ litt.

Wie berichtet, hatte der 32-Jährige, ein Slowene, der in Deutschland geboren wurde und aufgewachsen ist, sich am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seiner Freundin im Berger Teilort Weiler treffen wollen. Doch die Freundin war nicht in der Wohnung. Die 21-jährige Tochter der Frau ging mit dem Mann zu einer Bushaltestelle.

Dort muss die Situation plötzlich eskaliert sein: Der Mann soll auf die 21-Jährige mehrfach eingestochen und sie schwer verletzt haben. Erst als eine Passantin eingriff, habe er von ihr abgelassen und sei geflohen. Später wurde er stark betrunken gefunden und festgenommen.

Das Motiv für die Messerstiche in Berg gibt Rätsel auf

Zum Motiv für das Verbrechen haben die Ermittler der Kripo und der Staatsanwaltschaft derzeit noch immer keine gesicherten Erkenntnisse. „Der Fall stellt uns tatsächlich vor ein Rätsel“, erklärt Oberstaatsanwalt Diehl. Es habe vor der Bluttat offenbar keinen Streit zwischen dem Mann und der jungen Tochter seiner Freundin gegeben. Beide seien gemeinsam an der Bushaltestelle gesessen und hätten sich gefragt, warum die Mutter nicht da sei. Das habe die Passantin berichtet, welche den Angriff gesehen und dann eingegriffen habe.

Verdächtiger macht keine Angaben zur Tat

Der Beschuldigte hat Diehl zufolge bisher auch keine Angaben gemacht - weder gegenüber der Polizei nach der Tat am Mittwoch noch gegenüber dem Haftrichter am Donnerstag. „Wir sind auf weitere Ermittlungen und Vernehmungen im persönlichen Umfeld angewiesen“, so Diehl.

Dem Mann werde versuchter Mord vorgeworfen, weil er die junge Frau von hinten angegriffen habe. Denn damit, so Diehl, sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt.

Schwere Verletzungen an Körper und im Gesicht

Das Opfer liegt im Krankenhaus, ist aber nicht in Lebensgefahr. Allerdings wurde die 21-Jährige schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter hat mehrfach zugestochen: Die Frau hat Stich- und Schnittverletzungen am Rücken, dem Schulterblatt, am Hals, im Gesicht, an Ohren und Nase.

Womit der Mann der 21-Jährigen diese schweren Verletzungen zugefügt haben soll, ist immer noch nicht klar, die Tatwaffe wurde nicht gefunden. Diehl zufolge sei die ganze Umgebung des Tatortes in Berg ohne Erfolg abgesucht worden. Die Ermittler gehen von einem Messer aus, es sei aber auch ein anderes Stichwerkzeug möglich. Deswegen werde ein Rechtsmediziner die Stichverletzungen untersuchen, um so auf die Tatwaffe schließen zu können.