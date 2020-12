Am Donnerstag nahm die Polizei in Erbach einen 62-Jährigen fest. Er soll ein Auto gestohlen und weitere Fahrzeuge aufgebrochen haben. Seit Ende November ermittelt deshalb die Erbacher Polizei.

Im Zuge dieser intensiven Ermittlungen fiel der Verdacht auf den 62-Jährigen als mutmaßlichen Täter. Dieser Verdacht erhärtete sich weiter, weshalb die Polizei gezielt nach dem Mann suchte. Am Donnerstag fiel einer Polizeistreife gegen 14 Uhr zwischen Donaustetten und Humlangen das Auto auf, das der 62-Jährige nach Erkenntnissen der Polizei in Gebrauch hatte. Dieser Wagen wurde unlängst im Kreis Ravensburg gestohlen. Der Verdächtige saß am Steuer. Die Aufforderung der Polizei, den Wagen anzuhalten, ignorierte der Fahrer. Er gab vielmehr Gas. Nach einer kurzen Verfolgung stoppte die Polizei das Auto in Dellmensingen und nahm den 62-Jährigen vorläufig fest.

Am Donnerstag erließ die zuständige Haftrichterin auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 62-Jährigen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.