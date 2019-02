Senden Fast 2 Promille: Betrunkener randaliert im Haus seiner Eltern

Senden / swp

In Senden hat ein 31-Jähriger in der Wohnung seiner Eltern randaliert. Danach provozierte er die Polizei. Das Ergebnis: Der betrunkene Mann kam in Gewahrsam.

In Senden hat die Polizei am Donnerstagmittag einen betrunkenen 31-Jährigen überwältigt und in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte der Mann in der Wohnung seiner Eltern randaliert und war danach geflüchtet.

Die herbeigerufene Polizei traf den Mann schließlich vor der Wohnung an. Während des Gesprächs verhielt sich der 31-Jährige nach Angaben der Polizei äußerst aggressiv. Die Situation eskalierte so sehr, dass die Beamten den Mann in Gewahrsam nahmen. Ein Alkoholtest auf der Polizeistelle ergab, dass der Mann einen Alkoholwert von 1,8 Promille hatte.

Das könnte dich auch interessieren: