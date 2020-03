Eine Unbekannte war am vergangenen Samstag in der Bahnhofstraße in Senden unterwegs und erzählte Passanten, dass diese und ihre Familien verflucht seinen – und wollte sie damit über den Tisch ziehen. Einer 77-jährigen Frau erzählte sie ebenfalls, dass diese unter einem Fluch leidet. Die Unbekannte bot der älteren Dame dann an, ihr dabei zu helfen, sie von dem Fluch zu befreien. Dafür sollte die 77-Jährige Geld und andere Wertsachen von Zuhause holen und es der Unbekannten geben. Das allerdings machte die ältere Dame stutzig und sie ging weiter.

Wer „verflucht“ ist, soll sich bei der Polizei Senden melden

Mit der Unbekannten war noch eine weitere Frau unterwegs. Dieser hat die Unbekannte angeblich schon geholfen und sie von dem Fluch befreit. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchtem Betrug. Sie weist darauf hin, dass die beiden Unbekannten möglicherweise auch andere Personen angesprochen haben. Wem also in Senden gesagt wurde, dass er verflucht ist, der soll sich unter 07307/91000-0 bei der Polizeistation Senden melden.