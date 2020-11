Am Freitagnachmittag nahm die Polizei einen randalierenden Schuhdieb in Neu-Ulm fest.

Wie die Polizei mitteilt, zog der 40-Jährige in einem Schuhladen in der Glacis Galerie ein Paar Schuhe an und wollte mit diesen, ohne dafür zu bezahlen, aus dem Laden spazieren. Seine eigenen Schuhe legte er in den Schuhkarton. Angestellte des Ladens bemerkten dies jedoch und hielten ihn fest. Daraufhin begann er lautstark zu randalieren und wollte offenbar flüchten.