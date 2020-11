Am Donnerstagabend waren mehrere Polizeiwagen vor der Asylbewerberunterkunft in der Neu-Ulmer Reuttier Straße zu sehen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sind die Beamten auf Anfrage des Gesundheitsamtes unterstützend vor Ort. Weitere Informationen gab es am Abend noch nicht.