Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der nach einem Unfall von der Unfallstelle zu Fuß geflüchtet ist. Die Beamten bitten um Hinweise.

Am Dienstag, gegen 12.40 Uhr teilte ein Autofahrer mit, dass er zu einem Verkehrsunfall auf der A7 in Fahrtrichtung Süd zwischen dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen und der Anschlussstelle Nersingen gekommen sei. Nach Schilderung des Anrufers war ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelschutzplanke gefahren und auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Als mehrere Anrufer den Unfall über Notruf mitgeteilt hatten, rannte der Unfallverursacher von der Unfallstelle weg. Er sprang über die Leitplanke und lief in westliche Richtung. Wegen der Unfallaufnahme kann es noch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Aktuell suchen die Beamten der Autobahnpolizei Günzburg den Mann zwischen der A7 und Elchingen und bitten unter der Rufnummer (08221) 919-0 oder der 110 um Hinweise. Der Mann spricht englisch, ist etwa 30 Jahre alt, rund 175 cm groß, von schlanker Statur und trägt einen drei-Tage-Bart. Er trägt ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Hose, sowie eine Schildkappe.

