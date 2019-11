Ein 53-Jähriger verursachte am Sonntagnachmittag in Neu-Ulm mehrere Einsätze der Polizei.

Zunächst alarmierte eine 50-Jährige die Polizei, dass der Mann in einem Wohnheim in der Leibnizstraße mit einem Beil und einer Axt durch durch die Unterkunft laufen würde und stark betrunken sei. Die Polizei konfiszierte Axt und Beil und konnte den Mann zunächst beruhigen.

Polizei angegriffen und beleidigt

Doch noch bei der Aufnahme des Sachverhaltes in der benachbarten Wohnung stellten die Polizeibeamten fest, dass der 53-Jährige wieder aggressiv wurde. Sie drohten ihm an, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Als die Polizeibeamten den Mann fesseln wollten, zog er seine Arme weg, stieß die eingesetzte Polizeibeamtin von sich weg und beleidigte die Einsatzkräfte aufs Übelste. Den Täter erwartet nun eine Strafanzeige wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, versuchter Körperverletzung und Beleidigung.