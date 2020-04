Am Freitagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm ein Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Stadtmitte mitgeteilt. Das berichtet das Polizeipräsidium Schwaben-Südwest in einer Mitteilung. Der Ladendetektiv hatte demnach einen Mann bei dem Diebstahl beobachtet, konnte aber nicht verhindern, dass dieser vor Eintreffen der Polizeistreife die Örtlichkeit verließ. Der Ladendetektiv merkte sich jedoch das Kennzeichen des Pkw des Diebes und gab dieses an die Polizei weiter.

Waren im Wert von 13,99 Euro geklaut - darunter ein Frauenkleid

Im Verlauf der Fahndung nach dem Pkw, konnte dieser durch die eingesetzten Beamten gesichtet und angehalten werden. Der 37-jährige Fahrer gab den Diebstahl sofort zu. Er entwendete Waren im Wert von insgesamt 13,99 Euro, unter anderem ein Frauenkleid.