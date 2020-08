In der Illerstraße in Senden-Ay hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Brand gegeben, der einer ersten Information des für den Kreis Neu-Ulm zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest zufolge schnell gelöscht worden ist. Es sollen keine Personen zu schaden gekommen sein. Die erste Meldung der Polizei ging gegen 3 Uhr morgens ein.

Brand in Senden-Ay: Ursache noch nicht geklärt

Wann der Brand genau ausgebrochen ist oder was ihn verursacht haben könnte, ist am Sonntag - Stand 8.30 Uhr - noch nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst aus Memmingen wird sich das Gebäude am Vormittag anschauen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.