Nach der groß angelegten Polizeiaktion in der Nacht auf Sonntag in Neu-Ulm werden jetzt erste Details bekannt. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) richtete sich der Einsatz gegen den professionellen Drogenhandel. Dabei wurde offenbar knapp eine halbe Tonne Kokain sichergestellt. Der Wert: rund 20 Millionen Euro. Außerdem seien sechs Tatverdächtige festgenommen worden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sprach von einem „großen Schlag gegen den internationalen Kokainhandel“. Die Drogen seien in Bananenkisten versteckt gewesen. An der Aktion seien auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und ein Polizeihubschrauber beteiligt gewesen.

Hubschrauber über Neu-Ulm

Am frühen Sonntag war über Neu-Ulm ein Polizeihubschrauber gekreist. Auch Streifenwagen waren im Einsatz. Es wurden mehrere Straßenzüge mit Suchscheinwerfern und Nachtsichtgeräten, abgeflogen. Tagsüber kamen auch hochauflösende Videokameras zum Einsatz. Auch waren immer wieder Einsatzfahrzeuge der Polizei zu sehen. Laut Berichten hatte eine Anwohnerin im Industriegebiet Schwaighofen eine junge Frau und zwei Männer beobachtet, die aus einem Firmengelände flüchteten.

Nach Augenzeugenberichten gab es auch mehrere Festnahmen. Wie die Schwäbische Zeitung berichtet, handelte es sich bei den Beamten um Unterstützungskräfte der bayrischen Polizei. Das Landeskriminalamt war maßgeblich an dem Einsatz beteiligt.

Polizei und LKA wollen sich zunächst nicht äußern

Das LKA und die Polizei Kempten hatten sich zunächst mit Informationen zurückgehalten. Erst am Dienstag soll es nähere Informationen geben. Das sagte der Sprecher des LKA, Ludwig Waldinger, auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE am Montagmorgen. Als Grund für den Hubschrauber-Einsatz nannte Waldinger „Ermittlungen wegen Rauschgift.“

Die Verunsicherung der Bürger spiegelt sich in Kommentaren und Anrufen wider. Doch die Polizei und das Landeskriminalamt schwiegen zunächst zu jeglichen Einzelheiten des Einsatzes am Wochenende. Die Beamten wollten die Spekulationen über einen Einbruch, einen Verkehrsunfall oder vermummte Polizeibeamte auch nach mehrmaliger Nachfrage weder bestätigen noch dementieren.

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Am Sonntagmorgen gegen vier Uhr gab es einen Verkehrsunfall in der Von-Liebig-Straße, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Wie die Schwäbische Zeitung weiter schreibt, will ein vorbeifahrender Autofahrer einige Polizeibeamte in schwarzen Einsatzoveralls und ein Fahrzeug erkannt haben, das an der Beifahrerseite massiv beschädigt gewesen sein soll. Der Eindruck drängt sich ihm auf, dass hier entweder ein flüchtendes Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war oder durch die Polizei gestoppt wurde. Gegen Mittag war der Polizeieinsatz offenbar beendet.

Bereits mehrfach große Mengen Kokains sichergestellt

Die letzte große Sicherstellung von Kokain in Bayern war im Frühjahr 2018. Damals hatten Ermittler von Polizei und Zoll ebenfalls fast eine Tonne entdeckt - auch versteckt in Bananenkisten. Spezialisten des Landeskriminalamts gingen damals davon aus, dass die Drogenbande mit insgesamt rund 1,8 Tonnen Kokain mit einem Marktwert von etwa 400 Millionen Euro handelte. Im Zusammenhang mit diesem Fall wurden fünf Männer im Oktober zu Haftstrafen zwischen etwas mehr als vier und gut acht Jahren verurteilt.