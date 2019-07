Ein Betrunkener hat in Neu-Ulm einen Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 31-Jährige randalierte in der Nacht auf Mittwoch in einem Wohnhaus in der Bradleystraße. Gegen 2 Uhr rückte eine Streife der Polizei dort hin aus. Bereits im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses kam der Tatverdächtige den gerade eintreffenden Polizisten entgegen.

Betrunkener schlägt unvermittelt zu

Noch bevor ein Wort gewechselt werden konnte, holte er mit seinem Arm aus und schlug einem der Beamten mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde vom Schlag überrascht und am Jochbein getroffen. Zusammen mit vier weiteren hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es dann den stark betrunkenen Mann zu überwältigen.

Was zu dem aggressiven Verhalten führte, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft wies eine Blutentnahme an. Zeugen äußerten, dass der junge Mann zuvor davon sprach, nicht mehr leben zu wollen. Zudem soll er seinen Kopf gegen die Wand geschlagen und sich so selbst verletzt haben.

Täter im Krankenhaus, Polizist weiter im Dienst

Der Mann wurde vorläufig im Bezirkskrankenhaus Günzburg untergebracht. Der angegriffene Polizist wurde durch den Schlag leicht verletzte und konnte anschließend seinen Dienst fortsetzen.

Das könnte dich auch interessieren:

Schwerverletzte in Eislingen Angriff mit Baseballschläger am Rewe-Parkplatz beim Hotel Eichenhof Bei einer Schlägerei in Eislingen hat es am Dienstagnachmittag mehrere Verletzte gegeben. Die Opfer konnten flüchten.