Am Dienstag belästigte ein Exhibitionist eine Frau in Neu-Ulm. Wie die Polizei berichtet, durchquerte die Frau gegen 12.20 Uhr den Glacis-Park. Auf Höhe des Helmut-Pflüger-Wegs begegnete ihr ein etwa 50-jähriger, 1,80 Meter großer Mann. Als sie an dem Mann vorbeiging, bemerkte sie, dass dieser seine Hose heruntergezogen hatte und onanierte. Er hörte auch nicht auf, als er die Frau wahrnahm.

Fahndung nach Exhibitionisten blieb zunächst erfolglos

Wie die Zeugin berichtet, habe der Mann einen String-Tanga und Strapse, darüber eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke getragen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person blieb erfolglos. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt gegen den bislang unbekannten Mann wegen exhibitionistischer Handlungen.