Die Polizei sucht nach einem etwa 65-jährigen Mann, der sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Schwabenstraße vor einer 13-Jährigen entblößt hat. Das Mädchen rannte weg; der Mann ging ihr wenige Meter hinterher, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte.

Exhibitionist in Neu-Ulm: So sieht der Mann aus

Die Täterbeschreibung lautet wie folgt:

1,80 Meter groß und schlank,

graue Haare mit Stirnglatze,

er trug einen olivgrünen Pullover, schwarze Jeans und alte Lackschuhe.

Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen

Wer Hinweise zum Vorfall am Dienstagnachmittag geben kann, ist dazu angehalten, sich bei der Kripo Neu-Ulm zu melden. Die Telefonnummer: (0731) 801 30.