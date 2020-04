Die Polizei bemerkte am Samstag einen Motorradfahrer, der ohne Helm auf einem Fahrradweg im Bereich der Reuttierstraße in Neu-Ulm unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Fahrer war nur zwölf Jahre alt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Anzeige für zwölfjährigen Motorradfahrer und Kfz-Lehrmeister

Der Junge machte am Samstag ein Praktikum bei einer ortsansässigen Kfz-Firma. Nach Werkstattarbeiten wollte er die Fahrtüchtigkeit des Motorrades testen. Dafür fuhr er für kurze Zeit ohne Helm auf dem dortigen Radweg. Auch vor Ort war sein 35-jähriger „Lehrmeister“. Dieser war mit für das Verhalten seines Praktikanten verantwortlich - er und der junge Schwarzfahrer durften mit den Beamten ein „nachhaltiges, belehrendes Gespräch“ führen, wie es in der Mitteilung heißt. Sowohl der Junge als auch der Lehrmeister wurden angezeigt.