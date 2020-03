Aufregung im Bereich der Otto-Hahn-Straße in Neu-Ulm Offenhausen: Wie die Stadt Neu-Ulm mitteilt, wurden bei Sondierungsarbeiten zum Ausbau der B10 am Sonntagvormittag drei Bomben aus dem zweiten Weltkrieg gefunden.

Fliegerbomben an der B10 in Neu-Ulm werden entschärft

Experten des Kampfmittelräumdienstes rückten an, um die Blindgänger zu entschärfen. Die Fundstelle wurde abgeriegelt, Evakuierungen in Offenhausen waren aber nicht nötig. Die B10 wurde von 10 Uhr an gesperrt.

Thomas Nägele, Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadt Neu-Ulm, gab gegen 11 Uhr Entwarnung, alle drei Bomben seien sicher entschärft und unschädlich gemacht worden. Sie werden nun abtransportiert und entsorgt.

Blindgänger in Neu-Ulm wiegen jeweils 250 Pfund

Nägele zufolge handelte es sich bei den Blindgängern um drei 250-Pfund schwere Sprengbomben aus dem zweiten Weltkrieg. Sie seien im Bereich zwischen der Kreuzung Breitenhofstraße und der neuen Brücke gefunden worden.

Im Zuge der Arbeiten zum Ausbau der Bundesstraße 10 finden im Bereich zwischen Neu-Ulm und der Anschlussstelle Nersingen zurzeit Sondierungsarbeiten statt. Dabei wurden die Blindgänger entdeckt.

Bereits im April 2018 musste in Neu-Ulm eine Fliegerbombe aus dem Weltkrieg entschärft werden.