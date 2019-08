Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr wurde am Schloßweg in Osterberg ein 79-jähriger Mann von einem Autofahrer verprügelt.

Der 79-Jährige ging dort spazieren, als ihm ein 50-Jähriger der in seinem roten Pick-Up saß, entgegenkam. Der Autofahrer stieg aus seinem Fahrzeug, ging auf den Rentner zu und schlug mit seinen Fäusten auf ihn ein, dabei ging der Rentner zu Boden. Als der 79-Jährige wieder zu sich kam, war der Fahrer bereits verschwunden. Zeugen, die zu diesem Vorfall etwas gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Illertissen 07303/96510 in Verbindung zu setzen.

Das könnte dich auch interessieren

Polizei Ulm Hubschrauber über Ulm: Suche nach einem vermissten Mann dauert an In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde mit Hilfe eines Helikopters nach einem vermissten Mann gesucht - bislang immer noch erfolglos.