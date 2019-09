Der 55-Jährige aus Eislingen war am Samstagnachmittag zusammen mit seinem Schwiegersohn (36) beim Angeln am Haugsee in Burlafingen gewesen. Als ein größerer Fisch anbiss, wurde dem Mann die Angel aus der Hand gerissen. Um die Angelrute nicht zu verlieren, sprang der 55-Jährige in das sehr kalte Wasser.

Nach Angaben der Polizei konnte er sich jedoch - offenbar weil er Alkohol getrunken und eine Vorerkrankung hatte - nicht lange über Wasser halten. Am See befanden sich noch weitere Angehörige des Fischereivereines. Zusammen mit den Schwiegersohn zogen sie den leblosen Angler aus dem Wasser und setzten einen Notruf ab.

Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht

Derweil reanimierten sie den Mann. Als die Polizei und der Rettungswagen eintrafen, war er bereits wieder bei Bewusstsein und ansprechbar. Er musste allerdings nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt des BRK Neu-Ulm ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung eingeliefert werden. Denn er war stark unterkühlt und klagte über Atemnot.

