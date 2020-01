Großaufgebot der Polizei in Mindelheim: Die Androhung eines 38-Jährigen, sich in seiner Wohnung in die Luft zu sprengen, sorgte am Sonntag für einen großen Polizei- und SEK-Einsatz. Am Abend erfolgte der Zugriff, der Mann kam unverletzt in eine Klinik.

Bereits am Nachmittag war die Polizei von einer Bekannten des 38-Jährigen informiert worden. In einer Nachricht hatte er damit gedroht, sich das Leben zu nehmen. Nachdem Beamte vor Ort erfolglos versuchten, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür. Der Mann drohte schließlich damit, „alles in die Luft zu sprengen“.

Die Androhung eines 38-Jährigen, sich in die Luft zu sprengen, löste am Sonntag einen großen SEK-Einsatz aus. Die Altstadt war mehr als fünf Stunden lang gesperrt.

© Foto: Jeremy Rizer/dpa

Polizei-Einsatz in Mindelheim: Häuser evakuiert, Straßen gesperrt

Daraufhin wurden die angrenzenden Wohnungen evakuiert und großräumige Absperrmaßnahmen eingeleitet. Gegen 21:40 Uhr kam es schließlich zum Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte. Der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann konnte unverletzt aus der Wohnung und in ein Klinikum gebracht werden. Auch die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten - mit Ausnahme von zwei Campinggaskocher-Kartuschen - keine Explosiv- oder Sprengmittel gefunden werden. Laut Polizei hätten die Kartuschen nicht zur Herbeiführung eines zündfähigen Gas-/Luftgemisches ausgereicht. Es bestand daher zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anwohner.

Die Sperrmaßnahmen wurden gegen 22 Uhr wieder aufgehoben. Es waren etwa 40 Polizeibeamte im Einsatz.