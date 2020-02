Am Donnerstag gegen 10 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 96 bei Aitrach. Wie die Schwäbische Zeitung von der Polizei erfuhr, fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Klein-LKW auf der A 96 in Richtung des Autobahnkreuzes Memmingen zu schnell in einen Baustellenbereich. Er bemerkte offenbar zu spät, dass sich der Verkehr staute und fuhr auf einen Wagen vor ihm auf. Dieser wurde in einen weiteren geschoben. Der Verursacher und die Fahrerin des dritten Wagens seien leicht, die beiden Insassen des zweiten Autos schwer verletzt worden.

Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den finanziellen Schaden auf etwa 55.000 Euro. Während des Rettungseinsatzes war die A 96 in Richtung Norden voll gesperrt, ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Der Verkehr wurde umgeleitet, es kam zu Behinderungen.