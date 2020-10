Bei einer Kontrolle auf der A96 bei Memmingerberg hat die Polizei am Donnerstag fünf Katzenbabys und einen Hundewelpen verwahrlost in einem Kofferraum gefunden.

Kontrolle auf A96 - Katzen und Hunde in Kofferraum

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kontrollierten die Beamten den 30-jährigen Fahrer gegen 10 Uhr auf der Autobahn 96. Der 30-jährige Fahrer hatte die Tiere am Donnerstag ohne die nötige Tollwutimpfung von Rumänien nach Frankreich transportieren wollen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass die Heimtierpässe teilweise nicht vollständig ausgefüllt waren.

Tiere verwahrlost in Kofferraum - Besitzer erwartet Bußgeld

Vier der fünf Katzen waren nicht gechippt. Die Katzen waren unter zwölf Wochen alt. Die Tiere befanden sich in einem verwahrlosten, aber nicht lebensbedrohlichen Zustand. Da der Mann die Kosten von etwa 1800 Euro für eine mindestens dreiwöchige Quarantäne der Tiere nicht zahlen wollte, übergab er die Katzen und den Hundewelpen an das Tierheim in Memmingen. Wegen des Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz musste er aber ein Bußgeld von 500 Euro zahlen.