Da staunte wahrscheinlich sogar die Polizei, als man im Leutkircher Stadtteil Wuchzenhofen am vergangenen Samstagmorgen die österliche Bescherung entdeckte: In der Kemptener Straße war plötzlich der stationäre Blitzer weg, es fehlte die komplette Geschwindigkeitsmessanlage samt Mast. Offenbar hat ein dreister dieb das schwere Gerät geklaut.

Blitzer im Wert von 50.000 Euro verschwunden

Wie die Polizei Ravensburg am Mittwoch berichtete, hatte ein Traktorfahrer den rund 50.000 Euro teuren „Starenkasten“ – aus welchen Motiven auch immer – mit seinem Trekker umgefahren und kurzerhand mitgenommen. Der Mann habe die schwere, stationäre Radarfalle mit dem Frontlader abtransportiert, sagte ein Sprecher der Polizei.

Verdächtiger leugnet Diebstahl der Radarfalle in Leutkirch

Die Polizei hatte schnell eine Spur zu einem möglichen Verdächtigen: Man habe den Halter des Traktors ermittelt, hieß es. Allerdings: Der Mann leugnet den Diebstahl.

Daraufhin überwachten die Ermittler das Anwesen des Mannes. Dieser reagierte unerwartet: „Am nächsten Morgen ist er auf die Kollegen zugegangen und hat versprochen, dass der Blitzer zurückgegeben wird“, hieß es bei der Polizei. Das sei bislang aber nicht geschehen.

Polizei Leutkirch sucht Pärchen als Zeugen des Blitzer-Diebstahls

Das Polizeirevier Leutkirch sucht jetzt dringend nach einem Pärchen, das kurz nach der Tat gegen 22.55 Uhr in Wuchzenhofen zu Fuß in der Straße „An der Staig“ unterwegs gewesen war. Diese beiden Personen könnten den Traktor mit dem aufgeladenen Standblitzgerät gesehen haben, vermuten die Ermittler in Sachen Blitzer-Dieb. Das Pärchen oder weitere mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07561 84880 zu melden.