Am Mittwoch kam es in Langenau zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Der Fahrer ignorierte den Vorfall und fuhr weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfallflucht in Langenau: Am Mittwoch fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen Fußgänger an - und fuhr anschließend einfach weiter.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8:30 Uhr in der Lenaustraße. Der 26-Jährige kam aus Richtung Bushaltestelle Bahnhofstraße/Lenaustraße, als ihm ein Auto über den Fuß fuhr und ihn leicht verletzte. Der Fahrer ignorierte den Unfall und fuhr weiter. Beim Pkw soll es sich um ein goldfarbenes Auto in Coupé Form handeln, am Steuer saß wohl ein älterer Mann, der in Begleitung einer Frau war.

Um die Identität des Fahrers zu ermitteln, sucht die Polizei Langenau jetzt Zeugen. Wer etwas zum Unfall sagen kann, soll sich unter der Telefonnummer 07345-92900 melden.

