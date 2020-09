Bei dem Toten, den die Feuerwehr während der Löscharbeiten im Inneren eines Wohnwagens in Laichingen-Machtolsheim fand, handelt es sich um den 37-jährigen Bewohner. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag nach der Obduktion mitgeteilt. Bei der Untersuchung der Leiche habe es keine Hi...