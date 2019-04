Am Freitag haben Polizisten aus Ulm und Neu-Ulm verstärkt Kontrollen in der Tuning-Szene durchgeführt. Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, wurden insgesamt 50 Fahrzeuge überprüft. 28 davon seien nicht in Ordnung gewesen.

Umbauten nicht zulässig

Durch die Umbauten sei an 23 Autos die Betriebserlaubnis erloschen. In den meisten Fällen hatten die Besitzer Änderungen am Fahrwerk und den Rädern vorgenommen, sowie am Auspuff, so dass dieser lauter wurde.

Die Polizei stellte ein Auto sicher. An diesem waren die Veränderungen so gravierend, dass es nicht mehr verkehrssicher war.

Drei Sachverständige unterstützten die Polizisten bei der Kontrolle.

